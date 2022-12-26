Число жертв снежной бури в США возросло до 55 человек. Буран обрушился в выходные, и в результате погибли люди в 12 штатах, в том числе в Нью-Йорке, Огайо, Кентукки и Миссури. В городах повреждены электросети – без тепла и света остались свыше миллиона домов и предприятий. В аэропортах отменены почти две тысячи рейсов. По данным аналитиков, из-за непогоды пострадали более 170 миллионов американцев.

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