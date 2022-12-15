Прораба и сварщика отпустили под подписку о невыезде по делу о пожаре в OBI в Химках

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Прораба Ильнура Шайхутдинова и сварщика Дениса Сагитова, которые проходят подозреваемыми по делу о пожаре в гипермаркете OBI в торговом центре "Мега Химки", отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что все фигуранты работают в компании "Дельта-строй".

Начальник участка строительной фирмы Александр Макаров, который проходит третьим фигурантом по делу, рассказал, что разрешение на проведение сварочных работ выдавал сам торговый центр.

"То есть приходит представитель "Меги", старший смены, и он дает разрешение", – приводит слова Макарова РЕН ТВ.

Он уточнил, что за почти год рабочие выполнили около тысячи работ. По его словам, за это время они ни разу не сталкивались с подобными проблемами.

Вопрос о мере пресечения Макарова будет решаться в пятницу, 16 декабря.

Следствие считает, что пожар в ТЦ "Мега Химки" начался около 06:00 9 декабря в результате проведения сварочных работ. В результате происшествия погиб один человек. Источник в экстренных службах рассказал, что один из охранников после начала пожара остался рядом с гипермаркетом, чтобы наблюдать за пожаром. На голову мужчине упала конструкция.



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