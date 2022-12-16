Прокурор попросил домашний арест для начальника участка стройфирмы по делу о пожаре в OBI

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Представитель прокуратуры попросил Химкинский суд отправить под домашний арест начальника участка строительной компании "Дельта-строй" Александра Макарова по делу о пожаре в гипермаркете OBI в торговом центре "Мега Химки". Об этом сообщает ТАСС.

"Прошу суд отказать в удовлетворении ходатайства следствия об избрании Макарову меры пресечения в виде заключения под стражу и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста ", – сказал прокурор в суде.

Следствие считает, что пожар в ТЦ "Мега Химки" начался около 06:00 9 декабря в результате проведения сварочных работ. В результате происшествия погиб один человек.

Ранее Макаров рассказал, что разрешение на проведение сварочных работ выдавал сам торговый центр. Он уточнил, что за почти год рабочие выполнили около тысячи работ. По его словам, за это время они ни разу не сталкивались с подобными проблемами.

16 декабря прораба Ильнура Шайхутдинова и сварщика Дениса Сагитова, которые проходят подозреваемыми по делу о пожаре, отпустили под подписку о невыезде.



Суд продлил срок задержания начальника участка фирмы, проводившей работы в сгоревшем OBI

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