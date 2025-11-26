26 ноября, 12:15Происшествия
Среди пострадавших в подмосковном реабилитационном центре были дети
В подмосковном Дедовске обнаружили нелегальный реабилитационный центр, где людей незаконно удерживали и применяли к ним насилие. Среди пациентов учреждения были дети. В настоящее время ситуацией занимается Следственный комитет.
Как поясняют психологи, систематическое насилие приводит к подавлению воли и формирует состояние беспомощности. В результате человек убеждается в невозможности повлиять на свою жизнь и защитить себя.
