Среди пострадавших в подмосковном реабилитационном центре были дети

В подмосковном Дедовске обнаружили нелегальный реабилитационный центр, где людей незаконно удерживали и применяли к ним насилие. Среди пациентов учреждения были дети. В настоящее время ситуацией занимается Следственный комитет.

Как поясняют психологи, систематическое насилие приводит к подавлению воли и формирует состояние беспомощности. В результате человек убеждается в невозможности повлиять на свою жизнь и защитить себя.

