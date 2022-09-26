Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 15 человек. Это 11 детей и четверо взрослых, сообщили в Следственном комитете.

Утром в понедельник, 26 сентября, в образовательное учреждение пришел мужчина с двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны. Следователи установили, что устроившим стрельбу в школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.

Как он прошел охрану? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.