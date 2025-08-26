Сын российской альпинистки Наговициной обратился в СК с просьбой спасти его мать

Сын российской альпинистки Натальи Наговициной Михаил Наговицин через соцсети обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину, генеральному прокурору Игорю Краснову, министру иностранных дел Сергею Лаврову и к послу России в Киргизии Сергею Вакунову с просьбой спасти его мать.

Он уверен, что надежда есть, и просит с помощью дронов обследовать район пика Победы, где находится альпинистка. Если подтвердится, что она жива, необходимо возобновить спасательную операцию

Кроме того, МВД Киргизии проверяет компанию, которая организовала восхождение Наговициной. Тур мог стоить около 1 800 долларов.

Альпинистка находится на высоте около 7 200 метров с 12 августа, она потеряла возможность передвигаться из-за перелома ноги.

