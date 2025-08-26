Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 16:15

Происшествия

Сын российской альпинистки Наговициной обратился в СК с просьбой спасти его мать

Сын российской альпинистки Наговициной обратился в СК с просьбой спасти его мать

Двое иранских альпинистов погибли при спуске с пика Победы

Сломанные лифты 27-этажки в Москве не смогли починить из-за долгов управляющей компании

Автомобиль перевернулся на Котельнической набережной

Яхта застряла под эстакадой на Дмитровском шоссе

Водолазы подключились к поиску пропавшего в Босфоре пловца Свечникова

Находящийся рядом с горой в Киргизии мужчина согласился поднять коптер к Наговициной

Турецкие СМИ заявили, что пловец Свечников мог выбраться на берег Босфора и выбросить чип

Сын альпинистки Наговициной рассказал о возобновлении ее поисков в горах Киргизии

Сотни российских туристов застряли на острове Хайнань из-за тайфуна

Сын российской альпинистки Натальи Наговициной Михаил Наговицин через соцсети обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину, генеральному прокурору Игорю Краснову, министру иностранных дел Сергею Лаврову и к послу России в Киргизии Сергею Вакунову с просьбой спасти его мать.

Он уверен, что надежда есть, и просит с помощью дронов обследовать район пика Победы, где находится альпинистка. Если подтвердится, что она жива, необходимо возобновить спасательную операцию

Кроме того, МВД Киргизии проверяет компанию, которая организовала восхождение Наговициной. Тур мог стоить около 1 800 долларов.

Альпинистка находится на высоте около 7 200 метров с 12 августа, она потеряла возможность передвигаться из-за перелома ноги.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоРоман КарловНаталия ШкодаАлексей Пименов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика