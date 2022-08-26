Родители подозреваемого назвали возможную причину убийства настоятеля храма в Подмосковье

В Домодедове преподаватель воскресной школы убил настоятеля местного храма. Родителями подозреваемого рассказали, что могло толкнуть его на преступление. По их мнению, сын поджег храм и совершил убийство из ревности.

Что говорят горожане об убитом? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.