Ангар загорелся в ТиНАО. Огонь распространился на площадь в 200 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать, сообщили в МЧС.

Сведений о пострадавших в настоящее время не поступало. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.