Врач ГКБ имени Иноземцева Маркаров рассказал о помощи пострадавшим в "Крокусе"

Помощь пострадавшим в теракте 22 марта оказывают ведущие команды столичных врачей, в том числе сотрудники больницы имени Иноземцева. В день теракта весь медперсонал был на месте, когда начали поступать первые пациенты.

Как рассказал главный врач ГКБ имени Ф. И. Иноземцева Арнольд Маркаров, 26 марта из стационара больницы выписали девять пострадавших в теракте. Всего были госпитализированы 16 человек в состоянии различной степени тяжести.

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