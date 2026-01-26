11-летний мальчик скатился с горки на ледянке и попал под колеса авто в Красногорске

В Подмосковье погиб 11-летний мальчик, катаясь с горки на ледянке в неположенном месте. Он не заметил выезжающую из-за поворота машину и вылетел прямо под колеса.

Ребенка с травмами доставили в больницу, но спасти не смогли. Полиция и прокуратура Красногорска устанавливают все обстоятельства происшествия. Соседка погибшего рассказала, что на этом месте дети обычно не катались. Также она охарактеризовала семью мальчика как очень хорошую и активную.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.