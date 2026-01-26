Новости регионов: около 20 машин столкнулись на трассе в Краснодарском крае

Около 20 автомобилей столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае из-за сильного гололеда. Инцидент произошел на участке у хутора Молькино. Утром 26 января в регионе из-за сложных погодных условий произошло около 200 аварий.

Число госпитализированных после аварии на трассе в Приморском крае достигло 7 человек. Их состояние оценивается как средней тяжести. В ДТП погибли трое пассажиров. Столкнулись большегруз и пассажирский автобус, следовавший из Китая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.