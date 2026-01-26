Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 09:45

Происшествия

Паром затонул в провинции Басилан на Филиппинах

Паром затонул в провинции Басилан на Филиппинах

Число жертв оползня в Индонезии увеличилось до 17 человек

Пожар произошел в многоэтажке на западе Москвы

Новости мира: снегопад оставил без света более 1 миллиона домов в США

Несколько населенных пунктов в Подмосковье остались без света и тепла

Авария произошла в Хамовниках

Пожар произошел на северо-западе Москвы

Более 130 тыс домов остались без света в США из-за снежной бури

Новости регионов: мужчину спасли из горящей машины в Петербурге

Автомобиль врезался в тягач на Илимской улице в Москве

В провинции Басилан на Филиппинах затонул паром. На борту судна находились более 350 человек. По меньшей мере 13 из них погибли. Около 150 человек продолжают искать спасатели, остальных пассажиров удалось спасти.

По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. В посольстве России на Филиппинах сообщили, что о пострадавших или погибших гражданах РФ нет данных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика