Паром затонул в провинции Басилан на Филиппинах

В провинции Басилан на Филиппинах затонул паром. На борту судна находились более 350 человек. По меньшей мере 13 из них погибли. Около 150 человек продолжают искать спасатели, остальных пассажиров удалось спасти.

По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. В посольстве России на Филиппинах сообщили, что о пострадавших или погибших гражданах РФ нет данных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.