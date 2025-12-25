25 декабря, 13:15Происшествия
Правоохранители займутся учеником, который оскорблял учителя в московской школе
Старшеклассником, который оскорблял учителя по время урока в московской школе, займутся правоохранительные органы и комиссия по делам несовершеннолетних. Информацию об этом передала администрация учебного заведения.
Молодой человек матом обзывал учителя, пытался его унизить и угрожал увольнением. Сам педагог жаловаться не стал. Школьника уже отчислили. Руководство учреждения занимает принципиальную позицию: оскорбления педагогов и агрессия недопустимы и не должны оставаться без последствий.
