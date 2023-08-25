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25 августа, 21:15

Происшествия

Бортовые самописцы изъяты после крушения самолета Пригожина под Тверью – СК

Бортовые самописцы изъяты после крушения самолета Пригожина под Тверью – СК

Личности погибших на борту самолета Пригожина установит ДНК-экспертиза

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Следственный комитет изъял бортовые самописцы после крушения самолета, в котором по документам летел бизнесмен Евгений Пригожин. Всего по данным Росавиации, на борту находились 10 человек. Сейчас проводят ДНК-экспертизы, чтобы установить личности погибших.

Руководитель управления взаимодействия СК со СМИ Светлана Петренко заявила, следствие продолжает расследование уголовного дела по факту авиационного происшествия в Тверской области. В ходе первоначальных следственных действий на месте падения самолета обнаружен начало 10 погибших.

По словам Петренко, для установления личности погибших проводится молекулярные генетические экспертизы. Следствием изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Крушение самолета Пригожина
происшествиявидеоСветлана Ключникова
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