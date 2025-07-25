Судьба четырех человек остается неизвестной после взрыва газа в жилом доме в Саратове, сообщили оперативные службы. Пострадавших, которых извлекли из-под завалов, могут перевезти на лечение в Москву.

По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе ребенок. 26 июля объявлено в регионе днем траура. Тем временем разбор конструкций продолжается. На месте работают более 400 спасателей, кинологи с собаками и 114 единиц спецтехники.

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