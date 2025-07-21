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21 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Домодедово задержан пассажир, который привез почти 40 кг украшений

"Московский патруль": в Домодедово задержан пассажир, который привез почти 40 кг украшений

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Таможенники столичного аэропорта Домодедово задержали пассажира из Бахрейна, который привез почти 40 килограмм ювелирных изделий. Их мужчина якобы хотел подарить семье и друзьям.

Согласно заключению эксперта, кольца, браслеты, серьги, подвески, бусы, колье были выполнены из серебра 800 пробы со вставками из бриллиантов, берилла, азурита, танзанита, граната, кварца, культивированного жемчуга, бирюзы и природного алмаза.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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