Новости мира: полицейский застрелил пожаловавшуюся на грабителей женщину в США

В США полицейский застрелил темнокожую женщину в ее собственном доме. Об этом сообщают американские СМИ. По данным журналистов, в полицию Иллинойса поступило сообщение о грабителях. Офицеры проверили район, но, никого не найдя, отправились к заявительнице. Правоохранители пообщались с ней на крыльце и зашли в дом. В момент, когда женщина попыталась снять с плиты кастрюлю с кипятком, один из полицейских начал кричать, а потом выстрелил. В настоящее время помощник местного шерифа арестован по обвинению в убийстве.

Тем временем на Филиппинах прохождение тайфуна привело к масштабному наводнению. Многие улицы ушли под воду, из-за чего власти страны закрыли школы, офисы и объявили режим ЧП. По официальным данным, погибло более 10 человек, свыше полумиллиона жителей эвакуированы.

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