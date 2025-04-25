Уголовное дело заведено после взрыва машины в Балашихе

СК России возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля в Балашихе, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.

По словам экспертов, за погибшим генералом могли следить несколько месяцев, изучая его распорядок дня, в том числе время выхода из подъезда. А саму машину со взрывным устройством могли подогнать несколько дней назад.

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