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25 апреля, 22:15

Происшествия

Уголовное дело заведено после взрыва машины в Балашихе

Уголовное дело заведено после взрыва машины в Балашихе

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Причиной взрыва в Балашихе стало самодельное устройство с поражающими элементами

СК России возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля в Балашихе, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.

По словам экспертов, за погибшим генералом могли следить несколько месяцев, изучая его распорядок дня, в том числе время выхода из подъезда. А саму машину со взрывным устройством могли подогнать несколько дней назад.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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