Две аварии парализовали движение на ЦКАД

Сразу два серьезных ДТП произошло на Центральной кольцевой автодороге. В районе поворота на Звенигород столкнулись две фуры – проезд полностью перекрыт. Рядом находятся несколько легковушек и "Газель", информация о пострадавших уточняется.

На участке трассы в районе Дмитрова загорелся легковой автомобиль. Машину охватил огонь, над дорогой поднимается густой черный дым. Движение затруднено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.