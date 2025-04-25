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Новости

25 апреля, 16:15

Происшествия

Две аварии парализовали движение на ЦКАД

Две аварии парализовали движение на ЦКАД

Причиной взрыва в Балашихе стало самодельное устройство с поражающими элементами

Уголовное дело возбуждено по факту убийства генерала Москалика

В столице выясняют причины пожара в Заваруевском переулке

Следователи завели уголовное дело после убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика

СМИ сообщили о взрывах в домах, где могли проживать обвиняемые в теракте на севере Индии

На востоке Москвы загорелся ангар

Пожар в Заваруевском переулке на востоке Москвы локализовали

В Балашихе во дворе жилого дома взорвался автомобиль

Силы ПВО уничтожили 79 беспилотников ВСУ в ночь на 25 апреля

Сразу два серьезных ДТП произошло на Центральной кольцевой автодороге. В районе поворота на Звенигород столкнулись две фуры – проезд полностью перекрыт. Рядом находятся несколько легковушек и "Газель", информация о пострадавших уточняется.

На участке трассы в районе Дмитрова загорелся легковой автомобиль. Машину охватил огонь, над дорогой поднимается густой черный дым. Движение затруднено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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