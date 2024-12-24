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24 декабря, 12:30

Происшествия

Новости мира: торговый российский корабль потерпел крушение

Новости мира: торговый российский корабль потерпел крушение

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Российское торговое судно потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром. Два человека пропали без вести, еще 14 спасены, сообщили в МИД России. В поисковой операции принимали участие несколько кораблей, находящихся в том же районе, позже к ним присоединились спасатели. Судно вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и направлялось во Владивосток, куда должно было прибыть 12 января. Причиной крушения называют взрыв в машинном отделении.

Между тем в городе Балыкесир на западе Турции произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки. По предварительным данным, погибли как минимум 12 человек, еще трое получили ранения. Вероятность диверсии власти исключают.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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