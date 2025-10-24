Форма поиска по сайту

24 октября, 18:15

Происшествия

В Москве задержали сотрудников клиники, обманувших сотни пенсионеров

В Москве задержали сотрудников частной клиники, специализировавшейся на лечении заболеваний суставов, из-за деятельности которой пострадали несколько сотен пенсионеров. Пожилых москвичей заманивали бесплатной диагностикой, а затем запугивали ложными диагнозами и оформляли на них крупные кредиты на лечение.

По данным МВД, организатором схемы выступил главный врач клиники. В преступной деятельности также участвовали его супруга и врач ультразвуковой диагностики. Общий ущерб, нанесенный пострадавшим, превысил десятки миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Фоменко Арина Устюкова

