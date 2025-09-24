Форма поиска по сайту

24 сентября, 13:15

Происшествия

Момент аварии со скорой помощью в Ясеневе попал на видео

В Москве на пересечении Новоясеневского проспекта и Тарусской улицы произошла авария с участием скорой помощи. Видео момента ДТП прислали в редакцию телезрители. На кадрах внедорожник на высокой скорости врезался в заднее крыло машины медиков.

От удара автомобиль скорой опрокинулся и пролетел более 10 метров. По предварительным данным, пострадали 3 человека. Водитель скорой помощи от госпитализации отказался, а 2 фельдшера были доставлены в больницу.

