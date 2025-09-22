Новости регионов: спасатели МЧС потушили пожар на складе в Уссурийске

В Уссурийске спасатели МЧС потушили пожар на складе площадью 1 200 квадратных метров. Тушение осложняли сильный ветер и быстрое распространение огня. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В Махачкалу, пострадавшую от подтопления, прибывают новые отряды спасателей и добровольцев из разных регионов. Они обследуют районы затопления, используют мотопомпы и генераторы и уже откачали 30 тысяч литров воды из домов и здания детского сада.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.