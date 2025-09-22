Форма поиска по сайту

Новости

22 сентября, 10:30

Происшествия

Новости регионов: спасатели МЧС потушили пожар на складе в Уссурийске

Новости регионов: на трассе Казань – Екатеринбург разбили новую Ferrari 296 GTB

Пять человек пострадали в аварии на юго-востоке Москвы

Дочь музыканта Михаила Турецкого отдала мошенникам деньги из сейфа родителей

Крыша жилого дома загорелась в Липецкой области

Около 15 человек получили ранения после атаки БПЛА в Крыму

Новости регионов: в Сочи "болид" вылетел с трассы во время чемпионата по горным гонкам

Новости регионов: в Тюмени загорелась крыша автосалона

Питбайкеры спровоцировали аварию с мотоциклистом в Москве

Неизвестная женщина украла туи из московского двора

В Уссурийске спасатели МЧС потушили пожар на складе площадью 1 200 квадратных метров. Тушение осложняли сильный ветер и быстрое распространение огня. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В Махачкалу, пострадавшую от подтопления, прибывают новые отряды спасателей и добровольцев из разных регионов. Они обследуют районы затопления, используют мотопомпы и генераторы и уже откачали 30 тысяч литров воды из домов и здания детского сада.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

