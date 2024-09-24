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24 сентября, 15:15

Происшествия

Тренер по плаванию задержан в Москве из-за применения насилия к ребенку с ОВЗ

Тренер по плаванию задержан в Москве из-за применения насилия к ребенку с ОВЗ

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Следователи задержали детского тренера по плаванию, который применил насилие к ребенку. У 10-летнего мальчика ограниченные возможности здоровья, рассказала мать пострадавшего.

В Сети появилось видео, на котором видно, как тренер держит ребенка-инвалида за руки, насильно погружая его в воду с головой. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело. Правоохранители допрашивают руководство и сотрудников оздоровительного центра, а также тренера. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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