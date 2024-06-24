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Новости

24 июня, 22:00

Происшествия

В результате терактов в Дагестане погибли двадцать человек

В результате терактов в Дагестане погибли двадцать человек

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В Москву прибыли пострадавшие в результате атаки на Севастополь

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Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20

В результате терактов, которые произошли накануне в Дагестане, по предварительной информации, погибли двадцать человек. В министерства здравоохранения республики рассказали, что еще 46 граждан пострадали.

Вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС в Махачкале в воскресенье, 24 июня. В результате контртеррористической операции силовикам удалось уничтожить пятерых нападавших, их личности уже установлены. Следователи возбудили уголовные дела о терактах, в регионе был объявлен трехдневный траур.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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