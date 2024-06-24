Эксперт прокомментировала ситуацию с туристами в Крыму и Дагестане

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала, сколько организованных туристов находятся в Крыму и Дагестане после удара ВСУ. Также она прокомментировала, как будет выплачиваться компенсация в случае, если люди начнут отказываться от поездок.

Известно, что в 2024 году спрос на отдых в Крыму вырос на 20–30% по сравнению с 2023 годом, увеличился и турпоток в Дагестан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

