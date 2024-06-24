В многопрофильных стационарах Москвы окажут медпомощь пострадавшим в Севастополе

Специальный медицинский борт МЧС РФ с пострадавшими во время теракта в Севастополе летит в Москву. Их сопровождают опытные бригады врачей и психологов Минздрава. По данным министерства, на борту спецрейса находятся 22 человека, в том числе 12 детей.

Известно, что медицинская помощь будет оказываться в столичных многопрофильных стационарах, таких как НИИ Склифосовского, Боткинской больнице и других крупнейших медучреждениях. Детей отправят на лечение в профильный НИИ детской хирургии и травматологии, а также в Филатовскую городскую больницу. К поступлению пациентов уже все готово, сформированы бригады врачей, для родных и сопровождающих предусмотрено размещение в специальном городском центре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

