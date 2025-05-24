Новости мира: женщина с ножом напала на людей на вокзале в Гамбурге

На центральном вокзале Гамбурга женщина с ножом напала на прохожих – пострадали как минимум 12 человек, трое из них находятся в критическом состоянии. Преступницу задержали, полиция выясняет ее мотивы. Это уже не первое подобное нападение в Германии за последние месяцы.

В Норвегии сухогруз протаранил берег и оказался буквально в метре от жилого дома. Хозяин дома не сразу понял, что произошло – он спал так крепко, что не реагировал ни на звонки в дверь, ни на телефон. Полиция называет случившееся крайне редким инцидентом.

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