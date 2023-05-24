Москвичам рассказали о главных новостях среды

Сотрудники ГИБДД устанавливают виновника аварии с трамваем. Серьезное ДТП произошло на юге столицы в районе "Чертановской". По предварительным данным, водитель грузовика не уступил дорогу общественному транспорту.

Мини-электробус начали тестировать в Москве. Он может перевозить 16 пассажиров. В салоне для них создали самые комфортные условия: есть зарядки для гаджетов и место для габаритного груза.

На Москву надвигается туман. Об этом предупредили в комплексе городского хозяйства столицы. По прогнозам синоптиков, с 23:00 24 мая и до 09:00 25 мая видимость в городе может упасть до 200 метров.

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