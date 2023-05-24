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Новости

24 мая, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях среды

Москвичам рассказали о главных новостях среды

Пожар произошел на Карамышевской набережной в Москве

"Московский патруль": таксист спас пенсионерку от мошенников в Москве

"Московский патруль": москвичка стала жертвой разбойного нападения в Хамовниках

"Московский патруль": Гособвинение запросило 6 лет колонии для пилота сгоревшего Superjet

"Московский патруль": суд в Москве огласил приговор преступной группировке вымогателей

"Московский патруль": полиция задержала теневых финансистов в Москве

Грузовик врезался в трамвай с пассажирами на юге столицы

Минобороны заявило об атаке на военный корабль России в 140 км от Босфора

Пожар произошел в батутном центре в Чите

Сотрудники ГИБДД устанавливают виновника аварии с трамваем. Серьезное ДТП произошло на юге столицы в районе "Чертановской". По предварительным данным, водитель грузовика не уступил дорогу общественному транспорту.

Мини-электробус начали тестировать в Москве. Он может перевозить 16 пассажиров. В салоне для них создали самые комфортные условия: есть зарядки для гаджетов и место для габаритного груза.

На Москву надвигается туман. Об этом предупредили в комплексе городского хозяйства столицы. По прогнозам синоптиков, с 23:00 24 мая и до 09:00 25 мая видимость в городе может упасть до 200 метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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