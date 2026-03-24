Новости регионов: два человека погибли при взрыве в жилом доме в Севастополе

Экстренные службы Севастополя продолжают разбор завалов и выясняют причины взрыва в жилом доме. В результате происшествия погибли два человека, еще несколько пострадали. После хлопка начался сильный пожар, повреждения получил соседний дом. На месте работают почти 200 спасателей.

Медвежонка, оставшегося без матери, спасают в Иркутской области. Животное нашли на дороге в районе Братска истощенным и беспомощным. Медвежонка доставили в зоопарк, где он почти месяц провел в спячке, едва подавая признаки жизни. Сотрудники опасались за его состояние, но на днях медвежонок проснулся и начал выходить из будки.

