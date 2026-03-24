Новости мира: число жертв крушения самолета в Колумбии выросло до 34 человек

Число жертв крушения военно-транспортного самолета в Колумбии продолжает расти. По последним данным, погибли 34 человека, более 70 получили ранения, десятки остаются пропавшими без вести. Самолет Hercules C-130 разбился накануне вскоре после взлета. Он не успел набрать высоту и начал падать.

Крупный пожар охватил историческое здание суда в американском штате Джорджия. Загорелась постройка конца XIX века. Пламя быстро распространилось, густой дым был виден за несколько километров. Остановить огонь оперативно не получилось, кровля и колокольня обрушились. Никто не пострадал.

