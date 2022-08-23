В ЖК "Пригород Лесное" в Московской области в нескольких домах отключили электричество

В жилом комплексе "Пригород Лесное" в Московской области в нескольких домах отключили электричество и воду, рассказали телезрители.

Жильцы прислали видео из своих квартир. Люди обращаются к управляющей компании, чтобы выяснить когда ситуация наладится. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.