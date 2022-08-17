Раздельную оплату электричества опробуют в регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Раздельную оплату электроэнергии для населения опробуют в Иркутской области и Хакасии с января 2023 года. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Новый подход заключается во внедрении плавающей ставки тарифа, размер которой будет зависеть от объема потребляемой абонентом электроэнергии. Ожидается, что такой механизм станет эффективной мерой в борьбе с нелегальными майнерами криптовалют, которые тратят большое количество электричества, но оплачивают ее на общих основаниях.

По словам источников газеты в региональных администрациях, нововведение будет реализовываться таким образом, чтобы не нанести вред добросовестным абонентам. При этом в правительстве Иркутской области уточнили, что внедрение нового порядка расчетов потребует утверждения региональным парламентом.

В настоящее время в Иркутской области и Хакасии установлены самые низкие в России тарифы для населения, что привлекает майнеров. Власти Иркутской области просили Федеральную антимонопольную службу повысить предельные уровни тарифов из-за этой проблемы.

Ранее сообщалось, что ФАС задумалась над тарифами на электроэнергию для майнеров. Отмечалось, что ведомство планирует ввести повышенную плату для тех, кто потребляет сверх нормы. Предполагается, что такая мера поможет отсечь рядовых потребителей от тех, кто пытается заработать.