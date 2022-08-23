Три человека пострадали в ДТП на внешней стороне 83-го километра МКАД

На внешней стороне 83-го километра МКАД произошла массовая авария. Таксист влетел в припаркованную машину, сбил человека и затем врезался в еще один автомобиль.

В результате ДТП пострадали три человека, двое из них были госпитализированы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.