Открытое горение в цехе в Электроуглях ликвидировано

Открытое горение в цехе в подмосковных Электроуглях ликвидировано. Об этом сообщили в МЧС по Московской области.

Ранее огонь локализовали. По данным МЧС, информация о пожаре большой площади поступила около 7 утра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

