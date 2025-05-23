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23 мая, 23:15

Происшествия

Женщина и ребенок погибли в ДТП с микроавтобусом на трассе М-12 в Подмосковье

Женщина и ребенок погибли в ДТП с микроавтобусом на трассе М-12 в Подмосковье

Микроавтобус с детьми перевернулся на трассе М-12 в Подмосковье

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Женщина и ребенок погибли в ДТП с микроавтобусом на трассе М-12 в Подмосковье. Еще как минимум 9 человек получили телесные повреждения, сообщили в МВД.

По предварительным данным, под Ногинском микроавтобус столкнулся с легковушкой, которая остановилась из-за неисправности, после чего перевернулся. Следом в них влетело еще одно авто – машины разбросало по разным полосам.

В обстоятельствах аварии разбираются следователи. В частности, им предстоит выяснить, не был ли водитель микроавтобуса в состоянии опьянения и не нарушил ли он скоростной режим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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