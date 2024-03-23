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23 марта, 12:15

Происшествия

Не менее 115 человек пострадали при теракте в "Крокус Сити Холле"

Не менее 115 человек пострадали при теракте в "Крокус Сити Холле"

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Не менее 115 человек пострадали и 93 погибли при теракте в "Крокус Сити Холле". Накануне в здание ворвались несколько мужчин в камуфляжной одежде.

Впоследствии в "Крокус Сити Холле" возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Спустя время возгорание локализовали.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

В свою очередь, ФСБ доложила Владимиру Путин о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно причастных к стрельбе в "Крокус Сити Холле".

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествиявидеоИван ЕвдокимовНаталья Мелехина
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