Не менее 115 человек пострадали при теракте в "Крокус Сити Холле"

Не менее 115 человек пострадали и 93 погибли при теракте в "Крокус Сити Холле". Накануне в здание ворвались несколько мужчин в камуфляжной одежде.

Впоследствии в "Крокус Сити Холле" возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Спустя время возгорание локализовали.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

В свою очередь, ФСБ доложила Владимиру Путин о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно причастных к стрельбе в "Крокус Сити Холле".

