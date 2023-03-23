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Происшествия

Новости регионов: доходный дом Челышева загорелся в исторической части Самары

Новости регионов: доходный дом Челышева загорелся в исторической части Самары

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Пожар произошел в жилом доме 1899 года постройки в Самаре

Крупный пожар произошел в Самаре. В исторической части города вспыхнул доходный дом Челышева. Пламя перекинулось с третьего этажа на кровлю и начало стремительно распространяться. По данным МЧС, выгорело примерно полторы тысячи квадратов.

В Саратовской области захватили остров. Речь идет об участке земли площадью 45 гектаров в акватории Волги у села Шумейка. Рыночная стоимость объекта превышает миллион рублей. Следствие обнаружило, что право на владение островом от государства каким-то образом перешло нескольким гражданам, среди которых и должностные лица. Все обстоятельства произошедшего начали выяснять.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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