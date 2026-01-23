"Московский патруль": поджигатель релейных шкафов на железной дороге задержан в Москве

Совместными усилиями сотрудников московского управления ФСБ, полиции и бойцов Росгвардии задержан серийный поджигатель. Мужчина совершил два преднамеренных поджога релейных шкафов на Ярославском направлении Московской железной дороги, используя спички и зажигательную смесь.

В результате инцидентов никто не пострадал. По словам задержанного, к преступлениям его подтолкнул незнакомец, с которым он общался в мессенджере.

Подробнее – в программе "Московский патруль"