23 января, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": поджигатель релейных шкафов на железной дороге задержан в Москве

"Московский патруль": поджигатель релейных шкафов на железной дороге задержан в Москве

Совместными усилиями сотрудников московского управления ФСБ, полиции и бойцов Росгвардии задержан серийный поджигатель. Мужчина совершил два преднамеренных поджога релейных шкафов на Ярославском направлении Московской железной дороги, используя спички и зажигательную смесь.

В результате инцидентов никто не пострадал. По словам задержанного, к преступлениям его подтолкнул незнакомец, с которым он общался в мессенджере.

Подробнее – в программе "Московский патруль"

происшествиявидеоВлада Егорова

