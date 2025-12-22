Новости регионов: школьный автобус попал в ДТП в Удмуртии

Школьный автобус попал в ДТП в Удмуртии. По данным регионального главка МЧС, пострадали 14 человек, из них 8 детей. В Минздраве региона сообщили, что один ребенок находится в тяжелом состоянии. По предварительной информации, виновником аварии стал 69-летний водитель микроавтобуса, который перевозил детей.

В Рыбинске в продуктовом магазине произошел конфликт между покупателями. Мужчина ударил девушку ногой в живот после того, как она, по его мнению, помешала пройти в дверь его спутнице. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. После удара пострадавшая упала на пол. По данным СМИ, нападавший оказался профессиональным тренером.

