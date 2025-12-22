Форма поиска по сайту

22 декабря, 07:00

Происшествия

Новости регионов: школьный автобус попал в ДТП в Удмуртии

Новости мира: пробный запуск космического аппарата Илона Маска обернулся мощным взрывом

Такси столкнулось с микроавтобусом в Отрадном

Школьный автобус попал в аварию в Удмуртии

Автомобиль загорелся на севере Москвы

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 21 декабря

Жертвой мошенников стал внук актрисы Татьяны Васильевой

Четыре автомобиля столкнулись на Большой Пироговской улице

Новости регионов: мужчина в Рыбинске ударил женщину в живот в магазине

Росздравнадзор проверяет клинику после комы пациента от липосакции

Школьный автобус попал в ДТП в Удмуртии. По данным регионального главка МЧС, пострадали 14 человек, из них 8 детей. В Минздраве региона сообщили, что один ребенок находится в тяжелом состоянии. По предварительной информации, виновником аварии стал 69-летний водитель микроавтобуса, который перевозил детей.

В Рыбинске в продуктовом магазине произошел конфликт между покупателями. Мужчина ударил девушку ногой в живот после того, как она, по его мнению, помешала пройти в дверь его спутнице. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. После удара пострадавшая упала на пол. По данным СМИ, нападавший оказался профессиональным тренером.

Читайте также
Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

