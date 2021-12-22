Избившим фигуриста Соловьева грозит до пяти лет колонии

Хулиганам, избившим фигуриста Дмитрия Соловьева в Москве, грозит до пяти лет тюрьмы.

По словам спортсмена, молодые люди, которые приставали к его девушке, были агрессивные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.