Первые рестораны в столице с привитыми сотрудниками получили компенсации на коммуналку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первые 15 ресторанов и кафе столицы, где 60% сотрудников или больше сделали прививку от коронавируса, получили компенсацию затрат на оплату коммунальных услуг. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра города Наталья Сергунина напомнила, что на выплаты могут претендовать кафе и рестораны, работники которых вакцинировались до 15 августа, а сведения были переданы через личный кабинет организации на mos.ru.

"В общей сложности им выделено 3,6 миллиона рублей. Среди тех, кто может воспользоваться этой мерой поддержки со стороны правительства Москвы, – и совсем небольшие, и крупные сетевые заведения общественного питания", – сказала Сергунина, добавив, что заявку можно подать до 29 декабря.

Выплаты позволяют полностью возместить затраты на коммунальные услуги за третий квартал текущего года.

Ранее сообщалось, что более 40% российских работодателей спрашивают у сотрудников QR-коды. При этом почти 38% опрошенных признались, что не переживают по этому поводу, поскольку уже вакцинировались от COVID-19 или переболели коронавирусом.