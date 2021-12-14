Собянин: московские предприятия выполнили требования РПН о вакцинации 80% сотрудников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Столичные предприятия, медицинские и образовательные учреждения выполнили требование Роспотребнадзора об обязательной вакцинации 80% сотрудников, сообщил Сергей Собянин.

"Полностью выполнено постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации не менее 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и ряда других отраслей экономики", – написал он в своем блоге.

Мэр Москвы поблагодарил руководителей и работников этих организаций за ответственный подход к выполнению данного предписания. По словам Собянина, в настоящее время уже более 5,8 миллиона москвичей получили первый компонент вакцины от коронавируса.

Ранее Собянин сообщил о продлении срока действия QR-кодов, выдаваемых переболевшим москвичам, с 6 до 12 месяцев. Он уточнил, что шестимесячные коды будут автоматически продлены в последний день их действия. В случае когда срок истек, а с момента выздоровления не прошел год, жителям столицы оформят новые QR-коды сроком на 12 месяцев.