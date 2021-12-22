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Происшествия

06:33

На МКАД ограничили движение из-за ДТП с 3 автомобилями

происшествия ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внешней стороне МКАД в районе Бирюлево Западное ограничили движение из-за столкновения трех автомобилей.

Об этом в среду утром, 22 декабря, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На внешней стороне 29 километра МКАД столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы. Затруднено движение по трем полосам", – говорится в сообщении в телеграм-канале Дептранса.

В ведомстве уточнили, что движение осуществляется по одной полосе.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и еще один получил тяжелые травмы в аварии на 31-м километре МКАД. Там фура врезалась в две "Газели".

Одна из них буксировала другую, пока водители не остановились, чтобы проверить сцепку. Именно в тот момент, когда они осматривали трос между своими автомобилями, в машины врезался большегруз.

До этого в результате аварии на 64-м километре МКАД с участием четырех автомобилей пострадал один человек. Движение в районе аварии было затруднено. Проезд осуществлялся от трем полосам.

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