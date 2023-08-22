Количество погибших в коллекторе Неглинки в Москве выросло до 5

В Москве ведут поиски пропавших диггеров, которые спустились на экскурсию в коллектор реки Неглинки. На данный момент известно о пяти погибших. Точное количество участников не могут выяснить до сих пор.

Утром 21 августа в Москве-реке нашли два тела, предположительно, участников экскурсии по коллекторам Москвы. Отмечалось, что они пропали после сильного ливня. Всего в группу входили восемь человек, однако она могла состоять из 20, но многие участники отказались от экскурсии из-за непогоды. Днем был найден третий погибший.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.