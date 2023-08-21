Диггер рассказал, где пропавшие участники московской экскурсии могли бы укрыться

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В коллекторе Неглинки было два укрытия, где участники подземной экскурсии в Москве могли бы спастись, однако там никого не обнаружили, заявил диггер, экскурсовод по подземельям Москвы Даниил Давыдов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если правильно оценить ситуацию, я думаю, что можно было укрыться. Я вчера, узнав из СМИ о том, что произошло, первым делом выехал в коллектор Неглинки, прошел его. <...> Я надеялся, что еще, может быть, удастся обнаружить там живых. Там есть две точки укрытия, но там никого не оказалось", – рассказал он.

По словам мужчины, он спустился в коллектор с другими диггерами через полтора или два часа после первых сообщений о смерти участника экскурсии.

Укрытие, о котором говорит Давыдов, представляет собой помещение над коллектором, в него не попадает вода, а другое укрытие – это выведенный из эксплуатации участок коллектора, в него после дождей также не поступает вода.

Участок, который еще не был исследован столичными диггерами, находится рядом с парком "Зарядье", но мужчина подчеркнул, что туда участников экскурсии могло отнести только потоком в бессознательном состоянии.

По словам мужчины, в среднем экскурсии по коллекторам длятся порядка 2–2,5 часа, люди всегда встречаются в одном условленном месте, а перед походом учитываются все погодные условия. Если по прогнозам обещаются дожди, то все спуски отменяются, добавил Давыдов. Об этом сообщает телеканал "360".

"Когда обещают дожди, всегда все спуски отменяются. Экскурсовод должен накануне сказать, что погодная обстановка не походная. Погода может меняться, тогда за два часа всегда обзваниваются клиенты, принимается решение проводить или не проводить", – отметил он.

Давыдов добавил, что иногда все участники экскурсии уже встречаются в указанном месте, но экскурсовод принимает решение отменить спуск из-за изменений грозового фронта.

Он добавил, что маршрут по реке Неглинной не самый сложный, но группа могла попасть в дождь, а уровень воды в коллекторе заметно подняться. Во время спусков в коллектор вся ответственность за жизни членов группы лежит на гидах, но до сотрудника, организовавшего экскурсию, не удалось дозвониться, подчеркнул столичный диггер.

"Никакой документ не подписывался при вчерашнем спуске. Эта ответственность полностью на экскурсоводе", – резюмировал он.

Ранее в Москве-реке нашли два тела, предположительно, участников экскурсии по подземным коллекторам. Они пропали после сильного ливня. Всего в группе находились восемь человек, однако изначально их могло быть 20, но многие отказались идти из-за плохого прогноза погоды.

Позже обнаружили тело еще одного мужчины. Остальные участники экскурсии не выходят на связь, их поиски продолжаются. По некоторым данным, среди пропавших – сотрудник группы компаний "Ланит" Дмитрий Маркушкин, его 15-летня дочь и 17-летний племянник.



В Москве отменили все экскурсии по коллекторам из-за пропажи диггеров