Десятки домов остались без транспортного сообщения после разрушения моста в Истре

Власти Подмосковья восстанавливают единственный автомобильный мост в селе под Истрой, который был размыт после сильных ливней. Асфальт обвалился прямо под ногами у местных жителей, десятки домов оказались отрезаны от транспортного сообщения.

Жители также жалуются на протекающие крыши и проблемы с ремонтом в квартирах. По словам специалистов, причиной стала аномально высокая активность циклона, который принес в регион необычно большое количество осадков.

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