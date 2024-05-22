Новости мира: церемонию прощания с президентом Ирана начали в Тегеране

Тысячи жителей Тегерана собрались в центре города, чтобы попрощаться с погибшим президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Возглавлял церемонию руководитель и духовный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи. Участники собрания в траурных одеждах держали в руках портреты погибшего президента, главы МИД Ирана и других членов разбившейся делегации. Перевозивший их вертолет потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны.

Компанию по производству нефтепродуктов TPS Group оштрафовали более чем на 30 миллионов долларов за взрывы в 2019 году на ее нефтехимическом заводе в Техасе. Компания признала себя виновной в нарушении закона о чистом воздухе. Из-за взрыва эвакуировали тысячи людей. Завод TPS Group производил нефтепродукты, которые используют в производстве пластмасс, шин и бензина.

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