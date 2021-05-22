В Королеве водитель внедорожника расстрелял людей на пешеходном переходе

В подмосковном Королеве водитель внедорожника расстрелял прохожих с ребенком. Причиной стал конфликт – водитель едва не сбил людей на пешеходном переходе и получил за это удар самокатом по машине.

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