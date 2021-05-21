"Аэрофлот" и "Россия" предупредили о проблемах с вылетами и регистрацией из-за сбоя

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Из-за глобального сбоя в работе поставщика IT-услуг у авиакомпании "Аэрофлот" возникли проблемы в регистрации пассажиров на рейсы, рассказал официальный представитель перевозчика Михаил Демин.

Он также уточнил, что могут быть задержки времени вылета рейсов.

"Убедительно просим пассажиров следить за объявлениями об изменении времени вылета в аэропорту и информацией на табло аэропортов", – сказал Демин.

Технический сбой на стороне поставщика IT-услуг произошел и в авиакомпании "Россия".

"Авиакомпании "Россия" и "Аэрофлот" приносят извинения за доставленные неудобства", – заключили в компании.

Ранее компания "Аэрофлот" остановила продажу билетов почти на все рейсы в Турцию на июнь. Она будет осуществлять только два разрешенных рейса в неделю.

